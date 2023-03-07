Невельский Сендер Мовшевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти20.07.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария (Mаня)
Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пончак Евгения (Геня Сендеровна)
Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)
Рождение ребёнка
31.12.1901
Дочь: Рива
Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Сара
Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Невельский Матвей Александрович
Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)
Рождение ребёнка
10.05.1905
Сын: Невельский Яков
Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Муся
Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1960
Похороны
Неизвестно
Лисихинское кладбище