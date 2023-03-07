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Невельский Сендер Мовшевич

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Место рождения

Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

20.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария (Mаня)

Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пончак Евгения (Геня Сендеровна)

Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Рождение ребёнка
31.12.1901

Дочь: Рива

Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Сара

Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Рождение ребёнка
1902

Сын: Невельский Матвей Александрович

Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Рождение ребёнка
10.05.1905

Сын: Невельский Яков

Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Муся

Мать ребёнка: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невельская Либе (Либа Мордуховна)

Смерть
20.07.1960
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Лисихинское кладбище
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