Гавриил Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Харитон
Мать: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно