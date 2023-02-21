Кожедуб Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожедуб Иван Никитович

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Место рождения

с. Ображиевка, Глуховский уезд Черниговской губернии

Дата рождения

08.06.1920

Дата смерти

08.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ображиевка, Глуховский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1920
с. Ображиевка, Глуховский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1934
г. Шостка, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
г. Чимкент, Казахская ССР
Место жительства
С 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1951 по 1953
Республика Корея
Смерть
08.08.1991
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1991
Москва, город федерального значения Москва
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