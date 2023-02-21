Кожедуб Иван Никитович
Место рожденияс. Ображиевка, Глуховский уезд Черниговской губернии
Дата рождения08.06.1920
Дата смерти08.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ображиевка, Глуховский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1920
с. Ображиевка, Глуховский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1934
г. Шостка, Украинская ССР
Место жительства
С 1941
г. Чимкент, Казахская ССР
Место жительства
С 1949
Место жительства
С 1951 по 1953
Республика Корея
Смерть
08.08.1991
Место жительства
По 1991