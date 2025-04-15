Козлова Антонина Хрисановна
Место рожденияМиньяр
Дата рождения22.02.1902
Дата смерти21.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902
Миньяр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Николай Никитич
Златоуст
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Козлова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Никитич
Рождение ребёнка
07.07.1930
Сын: Козлов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Никитич
Рождение ребёнка
08.11.1934
Отец ребёнка: Козлов Николай Никитич
Смерть
21.04.1981
Астрахань
Сломала палец на ноге и началась гангрена. Несколько раз отрезали ногу, но спасти не смогли.