Козлова Антонина Хрисановна 22.02.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова Антонина Хрисановна

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Место рождения

Миньяр

Дата рождения

22.02.1902

Дата смерти

21.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902

Отец: Козлов Хрисанф Георгиевич

Мать: Огурцова Наталия Косминична

Миньяр
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Николай Никитич

Рождение ребёнка
12.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай Никитич

Златоуст
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Козлова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Никитич

Рождение ребёнка
07.07.1930

Сын: Козлов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Никитич

Рождение ребёнка
08.11.1934

Сын: Козлов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Никитич

Смерть
21.04.1981
Астрахань
Сломала палец на ноге и началась гангрена. Несколько раз отрезали ногу, но спасти не смогли.

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