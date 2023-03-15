Казанцев Александр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Казанцев Василий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1913
Сын: Казанцев Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова Александра Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Фёдор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно