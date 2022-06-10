Панина (Баринова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанина (Баринова) Валентина Александровна

Панина (Баринова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.06.2022

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баринов Александр Николаевич

Мать: Баринова Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1964

Сын: Панин Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Панин Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Вячеслав Геннадьевич

Смерть
10.06.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close