Панина (Баринова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баринов Александр Николаевич
Мать: Баринова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
29.11.1964
Сын: Панин Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Панин Вячеслав Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Вячеслав Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Вячеслав Геннадьевич
Смерть
10.06.2022