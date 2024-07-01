Теряева (Фролова) Ирина Антоновна 27.08.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Теряева (Фролова) Ирина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1956

Отец: Фролов Антон Филиппович

Мать: Фролова (Самусенко) Валентина Сергеевна

Бракосочетание
25.02.1977

Муж: Теряев Анатолий Вячеславович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.10.1979

Сын: Теряев Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Теряев Анатолий Вячеславович

Рождение ребёнка
19.03.1981

Дочь: Теряева Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Теряев Анатолий Вячеславович

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