Теряева (Фролова) Ирина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1956
Бракосочетание
25.02.1977
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.10.1979
Сын: Теряев Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Теряев Анатолий Вячеславович
Рождение ребёнка
19.03.1981
Дочь: Теряева Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Теряев Анатолий Вячеславович