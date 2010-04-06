Костромитина (Онищенко) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1940
Дата смерти06.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1940
Отец: Онищенко Григорий Федорович
Мать: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
11.08.1972
Сын: Костромитин Андрей Юрьевич
Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1974
Сын: Костромитин Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович
Смерть
06.04.2010
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика