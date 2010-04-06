Костромитина (Онищенко) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромитина (Онищенко) Галина Григорьевна

Место рождения

Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

26.05.1940

Дата смерти

06.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1940

Отец: Онищенко Григорий Федорович

Мать: Анна Андреевна

Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1972

Сын: Костромитин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1974

Сын: Костромитин Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Костромитин Юрий Александрович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.04.2010
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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