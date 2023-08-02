Янина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Янин Василей Осипович

Отец ребёнка: Янин Осип Екимов

Рождение ребёнка
1737

Сын: Янин Илья Осипович

Отец ребёнка: Янин Осип Екимов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Янин Макар Осипович

Отец ребёнка: Янин Осип Екимов

Смерть
Неизвестно