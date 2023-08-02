Янина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Янин Осип Екимов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Янин Илья Осипович
Отец ребёнка: Янин Осип Екимов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Янин Макар Осипович
Отец ребёнка: Янин Осип Екимов
Смерть
Неизвестно