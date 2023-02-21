Гульбайда (Гульгабида) Сагитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульбайда (Гульгабида) Сагитова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Юсуп Сулейманов

Отец ребёнка: Сулейман Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Якуп Сулейманов

Отец ребёнка: Сулейман Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сабит Сулейманов

Отец ребёнка: Сулейман Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фатима Сулейманова

Отец ребёнка: Сулейман Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Загида Сулейманова

Отец ребёнка: Сулейман Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Камиля Сулейманова

Отец ребёнка: Сулейман Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейман Назыров

Смерть
Неизвестно
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