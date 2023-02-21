Гульбайда (Гульгабида) Сагитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Юсуп Сулейманов
Отец ребёнка: Сулейман Назыров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Якуп Сулейманов
Отец ребёнка: Сулейман Назыров
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сабит Сулейманов
Отец ребёнка: Сулейман Назыров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фатима Сулейманова
Отец ребёнка: Сулейман Назыров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Загида Сулейманова
Отец ребёнка: Сулейман Назыров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Камиля Сулейманова
Отец ребёнка: Сулейман Назыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулейман Назыров
Смерть
Неизвестно