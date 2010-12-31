Нагимуллина (Камалетдинова) Альфинур
Место рожденияБуинский район ,д.Альшихово
Дата рождения07.03.1957
Дата смерти31.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1957
Отец: Камалетдинов Бадертдин
Мать: Камалетдинова Закиянур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагимуллин Фирдус
Рождение ребёнка
05.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагимуллин Фирдус
Рождение ребёнка
18.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагимуллин Фирдус
Смерть
31.12.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно