Нагимуллина (Камалетдинова) Альфинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагимуллина (Камалетдинова) Альфинур

Место рождения

Буинский район ,д.Альшихово

Дата рождения

07.03.1957

Дата смерти

31.12.2010

Пол

Женский

Отец

Около 1917 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1957

Отец: Камалетдинов Бадертдин

Мать: Камалетдинова Закиянур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагимуллин Фирдус

Рождение ребёнка
05.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимуллин Фирдус

Рождение ребёнка
18.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимуллин Фирдус

Смерть
31.12.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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