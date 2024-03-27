(Мухаммет Кызы) Маймуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухаммет Кызы) Маймуня

Место рождения

Красный Остров

Дата рождения

1901

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Мохаммат

Мать: Айсылу

Красный Остров
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Магинур

Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Магинур

Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шаюкова Файмя Фесхетдиновна

Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин

красный остров СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садекова Саимя

Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Садия

Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин

Смерть
1959
г москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кузьминкинское
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