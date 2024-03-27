(Мухаммет Кызы) Маймуня
Место рожденияКрасный Остров
Дата рождения1901
Дата смерти1959
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Магинур
Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Магинур
Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шаюкова Файмя Фесхетдиновна
Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин
красный остров СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садекова Саимя
Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Садия
Отец ребёнка: Тажетдинов Фесхетдин
Смерть
1959
г москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кузьминкинское