Зубков Венедикт Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Зубков Елисей Иванов
Мать: Зубкова Елена Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Зубкова Параскева Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Евдокия Венедиктова
Мать ребёнка: Зубкова Параскева Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Зубкова Параскева Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Зубков Владимир Венедиктов
Мать ребёнка: Зубкова Параскева Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829