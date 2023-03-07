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Зубков Венедикт Елисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Зубков Елисей Иванов

Мать: Зубкова Елена Ефремова

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Зубков Петр Венедиктов

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Леонтьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Евдокия Венедиктова

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Леонтьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Зубков Иван Венедиктов

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Леонтьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Зубков Владимир Венедиктов

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Леонтьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Параскева Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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