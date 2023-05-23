Манькова (Юнак) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манькова (Юнак) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маньков Александр Геннадьевич

Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маньков Александр Геннадьевич