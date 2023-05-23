Манькова (Юнак) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маньков Александр Геннадьевич
Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно