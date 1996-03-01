Паршева (Никульшина) Анастасия Вадимировна
Место рожденияКалининградская обл. г. Мамоново
Дата рождения01.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.2018
Муж: Паршев Вячеслав
Рождение ребёнка
14.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паршев Вячеслав