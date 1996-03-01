Паршева (Никульшина) Анастасия Вадимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршева (Никульшина) Анастасия Вадимировна

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Место рождения

Калининградская обл. г. Мамоново

Дата рождения

01.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.2018

Муж: Паршев Вячеслав

Рождение ребёнка
14.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паршев Вячеслав

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