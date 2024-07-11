Славин Абрам Зеликович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти07.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Боровинская Ева Абрамовна
Мать ребёнка: Славина (Пайкина) Яхна Ехильевна
Рождение ребёнка
28.08.1922
Дочь: Спирова (Славина) Нина Абрамовна
Мать ребёнка: Славина (Пайкина) Яхна Ехильевна
Смерть
07.08.1982