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Славин Абрам Зеликович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

07.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славина (Пайкина) Яхна Ехильевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Боровинская Ева Абрамовна

Мать ребёнка: Славина (Пайкина) Яхна Ехильевна

Рождение ребёнка
28.08.1922

Дочь: Спирова (Славина) Нина Абрамовна

Мать ребёнка: Славина (Пайкина) Яхна Ехильевна

Смерть
07.08.1982

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