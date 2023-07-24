Млынарчук (Млынарчук) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Млынарчук (Млынарчук) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1926

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1955

Сын: Млынарчук Николай

Отец ребёнка: Млынарчук Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Млынарчук Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Млынарчук Николай

Смерть
Неизвестно