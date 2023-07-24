Млынарчук (Млынарчук) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1926
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1955
Сын: Млынарчук Николай
Отец ребёнка: Млынарчук Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Млынарчук Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Млынарчук Николай
Смерть
Неизвестно