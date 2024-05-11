Плещаева 2-я жена Параскева Егорова 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плещаева 2-я жена Параскева Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1894

Муж: Плещаев Георгий Иванов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.08.1898

Сын: Плещаев Николай Егоров

Отец ребёнка: Плещаев Георгий Иванов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Плещаев Георгий Иванов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1903

Дочь: Плещаева Анна Егорова

Отец ребёнка: Плещаев Георгий Иванов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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