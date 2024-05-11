Плещаева 2-я жена Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1894
Рождение ребёнка
?.08.1898
Отец ребёнка: Плещаев Георгий Иванов
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Плещаев Георгий Иванов
Рождение ребёнка
02.02.1903
Дочь: Плещаева Анна Егорова
Отец ребёнка: Плещаев Георгий Иванов
Смерть
Неизвестно