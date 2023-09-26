Худяковский Флегонт Гавриилович
Место рождениясело Худяково, , Зиняково-Смольковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1830
Дата смерти21.11.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Худяковский Гавриил Александрович
Мать: Васса Ефимовна
село Худяково, , Зиняково-Смольковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1859
Сын: Худяковский Дмитрий Флегонтович
Мать ребёнка: Спасская Клеопатра Архиповна
село Ефимьево Нижегородского района
Смерть
21.11.1897
село Гнилицы, Нижегородская губерния