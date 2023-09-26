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Худяковский Флегонт Гавриилович

Место рождения

село Худяково, , Зиняково-Смольковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

21.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Худяковский Гавриил Александрович

Мать: Васса Ефимовна

село Худяково, , Зиняково-Смольковская волость, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1859

Сын: Худяковский Дмитрий Флегонтович

Мать ребёнка: Спасская Клеопатра Архиповна

село Ефимьево Нижегородского района
Смерть
21.11.1897
село Гнилицы, Нижегородская губерния
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