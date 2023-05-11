Лука Степанов
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиОколо ?.03.1740
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
деревня Афанасьевского
Рождение ребёнка
Около 1720
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около ?.03.1740