Лука Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука Степанов

Место рождения

Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Около ?.03.1740

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1707

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

деревня Афанасьевского
Рождение ребёнка
Около 1720

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около ?.03.1740
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