Меркушева Дарья Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Дарья Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Меркушев Косма Вадимиров

Отец ребёнка: Меркушев Владимер Тимофеевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Меркушев Алексей Вадимиров

Отец ребёнка: Меркушев Владимер Тимофеевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Меркушев Фёдор Вадимиров

Отец ребёнка: Меркушев Владимер Тимофеевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Владимер Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1912
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