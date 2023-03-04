Меркушева Дарья Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Меркушев Владимер Тимофеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Меркушев Алексей Вадимиров
Отец ребёнка: Меркушев Владимер Тимофеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Меркушев Владимер Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912