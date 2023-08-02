Писаренко Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писаренко Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1981

Отец: Писаренко Владимир Павлович

Мать: не указана