Горлинская Софья Андреевна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горлинская Софья Андреевна

Место рождения

Молдавия

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлинский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
06.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горлинский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горлинский Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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