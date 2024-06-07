Горлинская Софья Андреевна
Место рожденияМолдавия
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горлинский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горлинский Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно