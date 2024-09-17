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Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Дупельнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дупельнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.05.1852

Муж: Кашин Яков Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1862

Дочь: (Кашина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Михайлович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 20
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: (Кашина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Михайлович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 250
Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Кашин Яков Михайлович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 250
Смерть
Неизвестно

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