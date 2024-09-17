Евдокия Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.05.1852
Рождение ребёнка
19.09.1862
Дочь: (Кашина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Михайлович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1862 год | 20
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: (Кашина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 250
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Кашин Яков Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 250
Смерть
Неизвестно