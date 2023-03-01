Ботуров Рустам Таирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотуров Рустам Таирович

Ботуров Рустам Таирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1979

Отец: Ботуров Тагир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.2006

Сын: Ботуров Тимур Рустамович

Мать ребёнка: Мухаметшина Гузель Хайдаровна

Рождение ребёнка
28.08.2014

Сын: Ботуров Рамир Рустамович

Мать ребёнка: Мухаметшина Гузель Хайдаровна

Рождение ребёнка
13.11.2017

Сын: Ботуров Тигран Рустамович

Мать ребёнка: Мухаметшина Гузель Хайдаровна

Рождение ребёнка
06.11.2022

Дочь: Ботурова Сабина Рустамовна

Мать ребёнка: Мухаметшина Гузель Хайдаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметшина Гузель Хайдаровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close