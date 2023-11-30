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Боровинский Дмитрий Владимирович

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

25.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1979

Отец: Боровинский Владимир Ильич

Мать: Боровинская (Метлева) Татьяна Геннадьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.2006

Сын: Боровинский Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
07.04.2011

Сын: Боровинский Даннил Дмитриевич

Мать ребёнка: Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.2016

Дочь: Боровинская София Дмитриевна

Мать ребёнка: Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна

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