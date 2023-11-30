Боровинский Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.2006
Сын: Боровинский Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.2011
Сын: Боровинский Даннил Дмитриевич
Мать ребёнка: Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.2016
Дочь: Боровинская София Дмитриевна
Мать ребёнка: Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна