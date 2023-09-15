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Трифонова Кристина Александровна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

20.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1989

Отец: Трифонов Александр Фёдорович

Мать: Трифонова Лариса Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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