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Трифонова Кристина Александровна
Трифонова Кристина Александровна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
20.07.1989
Пол
Женский
Отец
Трифонов Александр Фёдорович
1957 г.р.
Мать
Трифонова Лариса Васильевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1989
Отец:
Трифонов Александр Фёдорович
Мать:
Трифонова Лариса Васильевна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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