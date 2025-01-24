Концевенко Виталий Вячеславович
Место рожденияУфа
Дата рождения25.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1990
Уфа
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1997 по 25.06.2005
Школа № 15
Общее
Работа или профессия
С 2006
Маляр
Работа | УЖХ Сипайлово
Образование
С 01.09.2007 по ?.06.2010
НОУ Юридический колледж
Юридическое | Юриспруденция
Работа или профессия
С 2008 по 2009
Сборщик мебели
Работа | Мебельвиль
Рождение ребёнка
14.06.2008
Сын: Концевенко Артемий Витальевич
Мать ребёнка: Концевенко (Иванова) Екатерина Сергеевна
Уфа
Бракосочетание
25.07.2008
Уфа
Работа или профессия
С 19.10.2010 по 19.10.2011
Мл. сержант
Служба в Армии 9-я отдельная мотострелковая Висленская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова бригада в/ч 54046 | 603127, г.Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул.Федосеенко, в/ч 54046
Работа или профессия
С 2011 по 2012
Мастер участка
Работа | ООО ЖЭУ-83
Работа или профессия
С ?.02.2013
Строительная организация Подготовка, ведение и сдача исполнительной документации. Проектирование СКС
Работа | ООО ТПФ «Модуль»
Развод
03.09.2016
Бракосочетание
15.07.2017
Уфа
Рождение ребёнка
13.02.2020
Дочь: (Концевенко) Амелия Витальевна
Мать ребёнка: Концевенко (Исмагилова) Алина Аглямовна
Уфа