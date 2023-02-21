Меркескина (Харченко) Федосья Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркескина (Харченко) Федосья Фаддеевна

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Место рождения

хутор Старая Купля, Оренбургская область, Тюльганский район

Дата рождения

19.09.1911

Дата смерти

10.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911

Отец: Харченко Фаддей

Мать: Харченко Ефимия

хутор Старая Купля, Оренбургская область, Тюльганский район
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Акимова Валентина Родионовна

Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1937

Дочь: Поклонская Нина Родионовна

Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович

Рождение ребёнка
07.10.1939

Дочь: Дикарёва Зинаида Родионовна

Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркескин Родион Петрович

Смерть
10.11.1985
Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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