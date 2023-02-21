Меркескина (Харченко) Федосья Фаддеевна
Место рожденияхутор Старая Купля, Оренбургская область, Тюльганский район
Дата рождения19.09.1911
Дата смерти10.11.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911
Отец: Харченко Фаддей
Мать: Харченко Ефимия
хутор Старая Купля, Оренбургская область, Тюльганский район
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Акимова Валентина Родионовна
Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1937
Дочь: Поклонская Нина Родионовна
Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1939
Дочь: Дикарёва Зинаида Родионовна
Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1985