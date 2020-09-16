Земков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земков Александр Александрович

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Место рождения

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

01.03.1959

Дата смерти

16.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1994

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
2016

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.2020

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