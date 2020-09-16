Земков Александр Александрович
Место рождения412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Дата рождения01.03.1959
Дата смерти16.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1994
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
2016
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.09.2020