Романова София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти29.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1931
Сын: Романов Василий Аркадьевич
Отец ребёнка: Романов Аркадий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Ольга Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Дмитрий Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Романов Аркадий Афанасьевич
Смерть
29.12.1954