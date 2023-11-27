Романова София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова София Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

29.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1931

Сын: Романов Василий Аркадьевич

Отец ребёнка: Романов Аркадий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Романов Аркадий Афанасьевич

Смерть
29.12.1954
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