Трефилов Пантелемон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилов Пантелемон

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

20.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Жена

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1897

Отец: Трефилов Алексей

Мать: Трефилова Васса

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
23.02.1913

Жена: Трефилова Ирина

д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1913

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трефилова Ирина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.10.1916

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Трефилова Ирина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.03.1919

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Ирина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова Ирина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова Ирина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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