Трефилов Пантелемон
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения20.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1897
Отец: Трефилов Алексей
Мать: Трефилова Васса
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
23.02.1913
Жена: Трефилова Ирина
д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1913
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Трефилова Ирина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.10.1916
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Трефилова Ирина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.03.1919
Сын: Трефилов Иван
Мать ребёнка: Трефилова Ирина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трефилова Ирина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трефилова Ирина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно