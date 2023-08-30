Устюгова (Устюгова) Марина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Устюгова) Марина Михайлова

Место рождения

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии

Дата рождения

13.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1897

Отец: Устюгов Михаил Кириллов

Мать: Устюгова Анна Никонова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1897 стр 651
Крещение
16.02.1897
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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