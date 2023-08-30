Устюгова (Устюгова) Марина Михайлова
Место рожденияпочинок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Дата рождения13.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1897
Отец: Устюгов Михаил Кириллов
Мать: Устюгова Анна Никонова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1897 стр 651
Крещение
16.02.1897
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно