Громова Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти15.12.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1850
Рождение ребёнка
21.08.1852
Сын: Громов Петр Егорович
Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1856
Дочь: Ефимья Егоровна
Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1858
Сын: Громов Петр Егорович
Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1860
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1864
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1865
Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1866
Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
15.12.1912