Громова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

15.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1850

Муж: Громов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1852

Сын: Громов Петр Егорович

Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
04.07.1856

Дочь: Ефимья Егоровна

Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1858

Сын: Громов Петр Егорович

Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1860

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.1864

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1865

Сын: Громов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1866

Сын: Громов Николай Егорович

Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Громов Егор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
15.12.1912
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