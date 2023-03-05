Портных (Гусленникова) Агафья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1884
Отец: Гусленников Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1902
по жениху: Иван Яковлевич Соломахин, старший унтер-офицер Федор Тимофеевич Азовцев; по невесте: Иван Васильевич Гусленников, Иван Тимофеевич Фролов
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Портных Александр Николаевич
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
23.09.1904
Дочь: Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
15.09.1907
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
19.11.1908
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
25.10.1909
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
18.04.1911
Дочь: Широкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
После 01.01.1920
Сын: Портных Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Портных Николай Архипович