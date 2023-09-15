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Самсонов Кондратий Авраамов

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Самсонов Авраам (Обрам) Дементьев

Мать: Самсонова Евпросиния

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
39 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Ильина деревня Двор а в нем живет пашенной крестьянин Дементей Самсонов сказал себе от роду 70 лет у него два сына Оброма 45 ле... Показать все
Рождение ребёнка
1726

Сын: Самсонов Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Ильина деревня, л.124, 124 об.
Рождение ребёнка
1730

Сын: Самсонов Гордей Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Ильина деревня, л.124, 124 об.
Смерть
Неизвестно
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