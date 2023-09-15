Самсонов Кондратий Авраамов
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1704
39 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Ильина деревня Двор а в нем живет пашенной крестьянин Дементей Самсонов сказал себе от роду 70 лет у него два сына Оброма 45 ле... Показать все
Рождение ребёнка
1726
Сын: Самсонов Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
22 года в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Ильина деревня, л.124, 124 об.
Рождение ребёнка
1730
Сын: Самсонов Гордей Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
18 лет в 1748 году РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Ильина деревня, л.124, 124 об.
Смерть
Неизвестно