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Cапронов Андрей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.191

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.191

Отец: Сапронов Фёдор Егорович

Мать: не указана

Смерть
1997
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