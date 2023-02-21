Склярова (Мироненко) Варвара Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти03.06.1977
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Колодежное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.06.1977