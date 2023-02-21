Склярова (Мироненко) Варвара Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склярова (Мироненко) Варвара Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

03.06.1977

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Колодежное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.06.1977
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