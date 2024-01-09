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Нестерец Павел Никодимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

20.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1871

Дочь: (Нестерец) Февронья Павловна

Мать ребёнка: Нестерец Ирина Филипповна

Усовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.09.1873

Сын: Нестерец Сергей Павлович

Мать ребёнка: Нестерец Ирина Филипповна

Усовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.07.1876

Сын: Нестерец Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Нестерец Ирина Филипповна

Усовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.10.1878

Сын: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович

Мать ребёнка: Нестерец Ирина Филипповна

Усовка, Полтавська область
Смерть
20.05.1883
Усовка, Полтавська область

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