Нестерец Павел Никодимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти20.05.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1871
Дочь: (Нестерец) Февронья Павловна
Мать ребёнка: Нестерец Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
25.09.1873
Мать ребёнка: Нестерец Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
20.07.1876
Мать ребёнка: Нестерец Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
12.10.1878
Сын: Нестерец Кузьма (Косьма) Павлович
Мать ребёнка: Нестерец Ирина Филипповна
Смерть
20.05.1883