Елкина Катерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Надежда Абрамовна
Отец ребёнка: Елкин Абрам Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елкин Абрам Осипович
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно