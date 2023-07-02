Субботина (Назарова) Софья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Назарова) Софья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Чегенёва Аполинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно