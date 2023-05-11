Кузнецова (Логинова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Логинова) Юлия Сергеевна

Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.01.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1987

Отец: Логинов Сергей

Мать: Логинова Любовь Григорьевна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Роман Витальевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Роман Витальевич

Работа или профессия
Неизвестно
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