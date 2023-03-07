Казакова (Салтаусова) МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова (Салтаусова) МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Казакова (Салтаусова) МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

avatar

Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1989

Отец: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Салтаусова ВЕРА

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.2011

Дочь: Казакова АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: Казаков АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.05.2013

Сын: Казаков НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Казаков АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close