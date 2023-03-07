Казакова (Салтаусова) МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Место рождения
Дата рождения26.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1989
Отец: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать: Салтаусова ВЕРА
Рождение ребёнка
15.03.2011
Дочь: Казакова АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: Казаков АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
22.05.2013
Сын: Казаков НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Казаков АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно