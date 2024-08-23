Борзов Алексий Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзов Алексий Иоаннович

Борзов Алексий Иоаннович

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

23.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Борзов Иоанн Иоаннович

Мать: Борзова Татьяна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Афанасия Ильична

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Борзова) Авдотья Алексиевна

Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Борзов Кузьма Алексиевич

Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Борзов Иоанн Алексиевич

Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Борзов Митрофан Алексиевич

Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Борзова) Марья Алексиевна

Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.08.1897
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.