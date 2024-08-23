Борзов Алексий Иоаннович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти23.08.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Борзов Иоанн Иоаннович
Мать: Борзова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзова Афанасия Ильична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Борзова) Авдотья Алексиевна
Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична
Рождение ребёнка
1855
Сын: Борзов Митрофан Алексиевич
Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Борзова) Марья Алексиевна
Мать ребёнка: Борзова Афанасия Ильична
Смерть
23.08.1897