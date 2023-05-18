Эминов Филипп Харалампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эминов Харлампий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эминов Теофан Весмир Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эминов Георгий Жора Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эминов Христофор Филипович
Мать ребёнка: не указана