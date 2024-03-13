Винокуров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винокуров ???
Рождение ребёнка
?.10.1907
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивовар Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волченкова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Винокурова Дарья
Смерть
Неизвестно