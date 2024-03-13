Винокуров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокуров ???

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1907

Сын: Винокуров Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивовар Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волченкова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Винокурова Дарья

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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