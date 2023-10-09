Арешина (Арсенова) Матрона Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1884
Сын: Арсенов (арешин) Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Арсенов (арешин) Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.11.1890
Дочь: Каптелова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Арсенов (арешин) Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.08.1893
Сын: Арсенов (арешин) Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Арсенов (арешин) Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно