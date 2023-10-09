Арешина (Арсенова) Матрона Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арешина (Арсенова) Матрона Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1884

Сын: Арсенов (арешин) Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Арсенов (арешин) Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.11.1890

Дочь: Каптелова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Арсенов (арешин) Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
11.08.1893

Сын: Арсенов (арешин) Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Арсенов (арешин) Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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