Посаженников Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1659
Сын: Посаженников Саватей Фомичев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Посаженников Григорий Фомичев
Мать ребёнка: не указана
с.Зашижемье
Смерть
Неизвестно
с.Зашижемье