Посаженников Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посаженников Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Посаженников Саватей Фомичев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Посаженников Григорий Фомичев

Мать ребёнка: не указана

с.Зашижемье
Смерть
Неизвестно
с.Зашижемье
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