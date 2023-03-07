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Джига Николай Акимович

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Место рождения

Великая Вулыга, Вінницька область

Дата рождения

19.12.1915

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

В
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Великая Вулыга, Вінницька область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Цуркан Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Касаковская Ксенья Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1939

Дочь: Варварич Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Касаковская Ксенья Николаевна

Морозовка, Вінницька область
Смерть
1992
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