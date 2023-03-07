Джига Николай Акимович
Место рождения
Дата рождения19.12.1915
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Цуркан Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Касаковская Ксенья Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1939
Дочь: Варварич Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Касаковская Ксенья Николаевна
Морозовка, Вінницька область
Смерть
1992