Попкова (Воробьёва) Евдокия
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Семён Ефремович
Мать: Воробьёва Наталья
Украина
Рождение ребёнка
16.10.1943
Дочь: Мальцева Зинаида
Отец ребёнка: Попков Семён Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно