Попкова (Воробьёва) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Воробьёва) Евдокия

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1943 г.р.
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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Семён Ефремович

Мать: Воробьёва Наталья

Украина
Рождение ребёнка
16.10.1943

Дочь: Мальцева Зинаида

Отец ребёнка: Попков Семён Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Семён Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Семён Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Семён Ефимович

Смерть
Неизвестно
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